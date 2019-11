Le futur complexe aquatique de Brossard prend forme

Les travaux du futur complexe aquatique de Brossard vont bon train et commencent à prendre forme. Les représentants des médias ont pu visiter le chantier le 21 novembre afin de constater son avancement et d’en apprendre plus sur les différentes zones d’activités qui formeront le nouveau complexe.

Conception unique au Québec

Le Complexe aquatique sera doté du premier bassin de 50 mètres au Québec qui assure une accessibilité universelle pour les personnes à mobilité réduite à 100%. Avec ses 10 corridors, son système de son sous-marin et ses plateformes de plongeon de 1, 1.5, 3 et 5 mètres, le bassin permettra de tenir des compétitions sportives, mais sera avant tout destiné aux amateurs de sports aquatiques.

Le bassin récréatif représentera la plus grande zone récréative et pédagogique publique au Québec. Une rivière à courant, une barboteuse, des turbines de nage et des glissades feront le bonheur des petits et des plus grands.

Une zone bien-être réservée aux personnes de plus de 18 ans mettra à la disposition des usagers un sauna sec, un hammam, des bains à remous et une salle de repos.

Vestiaire universel

Une des particularité de ce complexe aquatique sera ses vestiaires qui seront ouverts à tous, sans discrimination de sexe. À l’instar des autres vestiaires universels ailleurs au Québec, comme à Beloeil et à Montréal, la nudité y sera interdite. Une cinquantaine de cabines privées, dont certaines avec une douche intégrée, permettent de se changer en toute discrétion.

Selon les concepteurs du projet, les avantages liés au vestiaire universel sont nombreux : les familles peuvent être réunies au même endroit, il facilite l’accès aux groupes et à ses accompagnateurs et il permet un accès universel. Du côté opérationnel, ce type de vestiaire permet l’optimisation des ressources ainsi qu’une intervention plus rapide du personnel, en cas d’urgence.

Portée régionale

«Le conseil municipal et moi-même saisissons toute l’envergure de cette infrastructure qui aura une portée régionale et qui servira à merveille autant à nos citoyens, qu’aux organisations sportives sur notre territoire, a souligné la mairesse de Brossard Doreen Assaad, présente lors de la visite. Malgré le mode de financement et l’aspect précipité de l’octroi du contrat imposés par l’ancienne administration, ce complexe aquatique et ses nombreuses installations uniques au Québec aura vraiment de quoi impressionner.»

Situé sur le boul. Rome, le futur complexe aquatique est évalué à 45 M$. Il devrait ouvrir ses portes à l’été 2020. L’établissement sera ouvert à tous et non seulement aux résidents de Brossard.