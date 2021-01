 Le gouvernement rend publique la performance des ministères

Le gouvernement du Québec vient de dévoiler la mise à jour du Tableau de bord de la performance des ministères pour l’année 2019-2020. Il s’agit d’indicateurs de performance qui permettent d’évaluer, au terme de chaque exercice financier, dans les rapports annuels de gestion, l’atteinte de chaque objectif.

«Dès son entrée en fonction, notre gouvernement est passé à l’action pour offrir à la population une Administration gouvernementale performante, basée sur une gestion rigoureuse, efficace et transparente. Un important virage a été amorcé en 2019-2020 et se poursuivra dans les prochaines années. Je suis heureuse de constater que les premiers résultats sont concluants: la performance des ministères s’améliore, les engagements envers la clientèle sont de meilleure qualité et ils sont davantage respectés. Nous pouvons être fiers du chemin parcouru jusqu’ici», souligne Sonia LeBel, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor.

Ainsi, la note globale moyenne est passée de 71 % en 2018-2019 à 82 % en 2019-2020. Par ailleurs, on compte 19 ministères sur 20 ayant une note globale supérieure à 70 %, c’est-à-dire qu’ils sont au vert, comparativement à 12 en 2018-2019.

Toujours selon le Tableau, les plans stratégiques et les engagements des ministères envers la clientèle sont de meilleure qualité. La note de qualité moyenne des plans a augmenté de 25 points de pourcentage. Tous les ministères sont au vert, comparativement à neuf avant la révision des plans stratégiques.

Un total de 16 ministères sur 20 ont amélioré le taux d’atteinte des cibles en 2019-2020 et 13 ministères sur 20 sont au vert pour le taux d’atteinte des cibles, comparativement à 5 en 2018-2019.

«Malgré un bilan très positif, certains ministères n’obtiennent pas la note de passage pour ce qui est de l’atteinte des cibles du plan stratégique. Ces ministères prendront les mesures requises pour atteindre leurs cibles dans les prochaines années, notamment par l’intégration des bonnes pratiques de gestion axée sur les résultats et l’optimisation de leurs processus de travail pour accroître leur efficacité. Le Secrétariat du Conseil du trésor les soutiendra dans cette démarche», indique-t-on.