Le Guide de l’auto s’engage dans le reboisement social

Article par Partenaire du Guide de l’auto

Mont-St-Hilaire, 18 mai 2018 – Le mercredi 16 mai dernier, 125 arbres ont été plantés aux abords d’un sentier de la montagne situé près du chemin Ozias-Leduc avec l’aide d’employés du Centre Nature du Mont-St-Hilaire et du Guide de l’auto (LC Média), qui a financé la majeure partie des coûts du projet.

Le Programme de Reboisement SociaI™

Le Guide de l’auto,géré par LC Média à Mont-St-Hilaire, cherchait depuis quelque temps à s’associer à une initiative verte capable de créer des retombées locales tangibles. En tombant sur Arbre-Évolution et son Programme de Reboisement SociaI™, l’entreprise hilairmontaise a trouvé ce qu’elle cherchait. « Un bref coup d’œil sur leur site web (Arbre-Évolution) permet de constater l’enracinement de leur projet dans les communautés et le visage humain de leur plantation », explique Marie-France Rock, gestionnaire de contenu chez LC Média. Arbre-Évolution offre aux entreprises de compenser leur empreinte écologique en finançant des initiatives de reboisement proposées par les communautés elles-mêmes. « C’est vraiment l’inverse du top-down. Ce sont les collectivités qui nous proposent leur projet de plantation en fonction de leurs besoins socio-environnementaux. Après, on s’occupe de trouver un arrimage avec une PME », précise Julien Hamelin-Lalonde, chargé de projets pour Arbre-Évolution.

Une association avec le Centre-Nature

C’est à l’hiver dernier, suite à l’appel de projets d’Arbre-Évolution, que l’initiative avait été proposée par le Centre-Nature du Mont-St-Hilaire. « Nous sommes toujours proactifs pour la conservation de nos milieux naturels. Le Programme de Reboisement SociaI™ était une belle opportunité pour nous de poursuivre nos efforts tout en sauvant des coûts » raconte Geneviève Poirier-Gys, responsable de la conservation et des communications au CNMST. Mme. Poirier-Gys précise que le Centre Nature a d’autres projets de reboisement à venir et que l’aide du Programme d’Arbre-Évolution devrait être sollicitée à nouveau.

Pour le Guide de l’auto, une entreprise spécialisée dans la création de contenu web et imprimé, le 21e siècle doit être synonyme d’engagement social et écologique et Arbre-Évolution est l’organisation tout indiquée pour y arriver. « Nous sommes très satisfaits du projet. C’était très bien organisé et un suivi de la plantation sera fait sur 50 ans ! On envisage sérieusement recommencer l’an prochain », conclut Mme. Rock.

Arbre-Évolution tient à remercier Le Guide de l’auto et le CNMST pour leur précieuse collaboration.

Sources :

Simon Côté, coordonnateur d’Arbre-Évolution Coop de solidarité

514-207-3686 / info@arbre-evolution.org

Marie-France-Rock, LC Média inc. mariefrancer@lcmedia.ca

Geneviève Poirier-Gys, Conseillère en communication à la Ville de Boucherville

450 467-1755, poste 248 / genevieve@centrenature.qc.ca