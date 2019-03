Le Hennessey Ford Ranger VelociRaptor débarque avec ses 350 chevaux

Article par Guillaume Rivard

Aura-t-on droit un jour au Ford Ranger Raptor, commercialisé sur d’autres continents, pour rivaliser avec les Chevrolet Colorado ZR2 et Toyota Tacoma TRD Pro de ce monde? Bien des amateurs en rêvent… et nous aussi, d’ailleurs.

Mais pourquoi attendre que Ford se ravise et trouve une façon de l’offrir chez nous? La compagnie Hennessey, célèbre pour sa supervoiture Venom GT, mais aussi ses transformations de VUS, de camionnettes et de bolides sport de différentes marques, vient de créer l’ultime Ranger.

Voici le Hennessey Ford Ranger VelociRaptor, plus rapide, plus costaud et surtout plus performant en dehors des sentiers battus. Après avoir modifié des milliers de Ford F-150 Raptor au cours de la dernière décennie, les gens de Hennessey ont pris un Ford Ranger 2019 et ont augmenté la puissance de son moteur EcoBoost turbocompressé de 2,3 litres, la faisant passer de 270 à 350 chevaux. Le couple, lui, grimpe de 310 à 385 lb-pi.

Parmi les modifications apportées, on note un nouveau système d’admission d’air à grand débit, un système d’échappement en inox de type « cat-back » moins restrictif et plus retentissant, de même qu’une reprogrammation du module de commande du moteur. Résultat : le temps d’accélération de 0 à 96 km/h diminue de 7,4 à 6,1 secondes.

Pour être à la hauteur de son nom, le Hennessey Ford Ranger VelociRaptor doit cependant avoir des griffes solides. Aucun problème : la compagnie texane a installé son ensemble de suspension hors route Stage 1, des roues spéciales de 17 pouces et de gros pneus tout-terrain BFGoodrich, si bien que le camion mesure environ 15 centimètres de plus en hauteur que le Ranger ordinaire.

Hennessey a également retravaillé le pare-chocs avant, qui comprend des feux à DEL et un treuil en option. Une barre de lumières à DEL sur le toit est aussi disponible.

Si vous avez 64 950 $ US à dépenser, on vous suggère fortement de commander l’un des 500 exemplaires du Hennessey Ford Ranger VelociRaptor qui seront fabriqués pour l’année-modèle 2019. Chaque conversion, qui inclut le prix d’un Ford Ranger régulier, s’accompagne d’une garantie de trois ans ou 36 000 milles (58 000 kilomètres). C’est un moyen infaillible pour semer la terreur dans les sentiers près de chez vous et faire tourner toutes les têtes en vous y rendant.