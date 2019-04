Le Jaguar I-PACE est la voiture mondiale de l’année

Article par Gabriel Gélinas

Au cours de la remise des prix du « World Car of the Year » au Salon de l’Auto de New York, le Jaguar I-PACE à motorisation électrique s’est distingué avec un triplé en remportant la palme dans la catégorie reine de la voiture mondiale de l’année, toutes catégories, devançant le Audi e-tron quattro et la Volvo S60, en plus de se mériter la première place dans les catégories Design de l’année et Voiture verte de l’année.

Ian Callum, chef du design de la marque anglaise, est donc monté sur scène à trois reprises pour recevoir ces trois trophées et pour adresser ses remerciements au jury en précisant qu’il s’agissait d’un moment digne des Oscars pour lui et son équipe.

Premier véritable concurrent de Tesla à faire son entrée sur le marché, le Jaguar I-PACE est devenu un précurseur de l’assaut qui est actuellement mené par les constructeurs automobiles à l’échelle mondiale vers la commercialisation de véhicules électriques.

Dans les autres catégories, la McLaren 720S a remporté la première place pour les voitures de performance, alors que la Audi A7 s’est mérité les honneurs pour ce qui est des voitures de luxe, et le Suzuki Jimny a été consacré dans la catégorie des voitures urbaines.

Depuis les 15 dernières années, le jury des « World Car of The Year Awards » est composé de journalistes automobiles provenant de plusieurs pays dont le Canada.

Les autres membres du jury représentent l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, les Émirats Arabes Unis, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l’Inde, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Jordanie, le Mexique, la Pologne, le Portugal, la Russie et la Slovénie.