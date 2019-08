Le Jeep Patriot 2011 est-il un bon achat?

Article par Antoine Joubert

J’aimerais savoir à quoi m’attendre d’un Jeep Patriot Limited 4×4 2011. Est-ce un bon achat?

———————

Bonjour Karine,

Plusieurs acheteurs en quête d’un petit VUS d’occasion à prix d’aubaine ciblent comme vous le Patriot. Son prix attrayant et son look sympathique attirent en effet nombre d’acheteurs qui croient faire une bonne affaire.

Malheureusement, il faudra ajouter au prix d’achat de nombreuses factures de réparations, puisque ce véhicule est non seulement de piètre qualité, mais également connu pour sa désastreuse fiabilité. Il vous faut donc vous attendre à des bris de suspension, de direction, à une usure prématurée des freins ainsi qu’à des problèmes relatifs au système de refroidissement, à la climatisation et même à la boîte automatique à variation continue, dont le rendement est épouvantable.

Un Patriot, même bien entretenu et sans rouille, peut donc devenir un cauchemar de fiabilité qui vous fera regretter l’option d’un VUS plus fiable et durable, mais plus coûteux. Ainsi, même si vous l’obtenez à prix dérisoire, soyez consciente que ce véhicule sera capricieux et source de problèmes.

Mon conseil est donc de vous diriger vers un autre modèle plus solide, qui vous coûtera peut-être plus cher, mais qui vous fera économiser à long terme. Pensez à un Honda CR-V 2010 ou 2011, à un Toyota RAV4 ou même à un Suzuki Grand Vitara, lui aussi très fiable mais un peu plus gourmand.