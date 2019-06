Le Lexus GX change de gueule pour 2020

Article par Guillaume Rivard

Les gros VUS ont la cote ces temps-ci, mais le Lexus GX reste plutôt dans l’ombre. La division de luxe de Toyota se charge de le ramener à l’attention des consommateurs avec une série de mises à jour pour l’année-modèle 2020.

Esthétiquement, la calandre en sablier adopte un nouveau motif de grille qui ne manque pas de faire sourciller et elle se voit flanquée de nouveaux phares haut de gamme à DEL à trois faisceaux de série.

Conçu pour accueillir jusqu’à sept passagers, l’habitacle du Lexus GX arbore maintenant dans toutes ses versions une belle garniture en bois Sapelli gris avec des touches d’aluminium. Grâce à deux nouvelles prises USB (pour un total de quatre), les occupants arrière pourront aussi alimenter leurs appareils mobiles.

Du changement pour la route et en dehors

Afin d’offrir une tranquillité d’esprit supplémentaire, les technologies du Système de sécurité Lexus+ sont dorénavant comprises de série sur tous les véhicules Lexus 2020, incluant le GX. Notons entre autres le système précollision avec détection des piétons, l’aide au maintien dans la voie, les phares de route automatiques et le régulateur de vitesse adaptatif.

Et quand vient le temps de s’aventurer en dehors de la route, le GX comptera sur de nouvelles technologies optionnelles. Grâce au moniteur multiterrain et au système de visionnement panoramique, les passagers avant pourront voir sur l’écran de navigation les images transmises par les caméras placées à l’avant, à l’arrière et sur les côtés.

Le sélecteur multiterrain contrôle le patinage des roues en réglant automatiquement la réponse de l’accélérateur et les freins selon cinq modes, tandis que la commande de marche lente s’active en appuyant sur un bouton pour maintenir automatiquement une vitesse lente et constante sur les terrains accidentés ou les pentes.

Sous le capot, rien ne change. Le moteur V8 de 4,6 litres continue de développer 301 chevaux et un couple de 329 livres-pied, ce qui permet de remorquer jusqu’à 6 500 livres. À propos, une fonction de stabilisation de la remorque est incluse.

Le Lexus GX 2020 arrivera prochainement chez les concessionnaires canadiens. Son prix de base reste à confirmer, mais il ne devrait pas trop s’éloigner du modèle sortant (74 400 $).