Le Lincoln Aviator 2020 dévoilé au Salon de l’auto de Montréal

Article par Michel Deslauriers

La marque de luxe Lincoln présente l’Aviator 2020 à Montréal en primeur canadienne, un tout nouveau VUS intermédiaire à sept passagers qui rivalisera avec l’Acura MDX, l’Audi Q7, le BMW X5 et le Volvo XC90, entre autres.

De série, l’Aviator sera équipé d’un V6 biturbo de 3,0 litres développant 400 chevaux et un couple de 400 livres-pied, que l’on retrouve également dans les berlines Lincoln MKZ et Continental. Il est jumelé à une boîte automatique à 10 rapports et – au Canada – un rouage intégral.

Toutefois, la grande nouvelle c’est l’introduction d’une motorisation hybride rechargeable, une nouveauté pour la marque Lincoln. Dans ce cas-ci, le V6 biturbo travaille en concert avec un moteur électrique pour produire un total de 450 chevaux et un couple de 600 livres-pied. Cette variante de l’Aviator s’appelle le Grand Touring.

Pour l’instant, la compagnie n’a pas révélé d’informations concernant l’autonomie, le temps de recharge et les performances, mais le VUS sera vraisemblablement très rapide. Le système de modes de conduite proposera cinq réglages, dont Normal, Conserve, Excite, Slippery et Deep Conditions, alors que le Grand Touring ajoutera les modes Pure EV et Preserve EV afin de maximiser l’efficacité énergétique.

Une autre nouvelle technologie qui fait ses débuts chez Lincoln, c’est ce qu’on appelle Phone As A Key, permettant aux propriétaires de verrouiller ou déverrouiller les portes, démarrer le véhicule et ouvrir le hayon à l’aide d’un téléphone intelligent. Phone As A Key peut aussi être utilisé pour le rappel de la position du siège et de la colonne de direction ainsi que les réglages de climatisation et audio.

Le Lincoln Aviator 2020 profitera d’une suspension pneumatique en option qui, utilisant une caméra montée à l’avant, surveillera la route devant afin d’anticiper le revêtement abîmé et les nids-de-poule et préparer les amortisseurs pour un confort de roulement optimal.

Les occupants apprécieront également la chaîne audio Revel Ultima 3D à 28 haut-parleurs, les sièges avant à 30 réglages électriques et fonction de massage Perfect Position, la recharge de téléphones sans fil et une borne Wi-Fi intégrée (forfait de données en sus). L’espace de chargement n’a pas encore été annoncé, mais Lincoln avant que l’emplacement de la batterie dans la version Grand Touring ne réduira pas le volume de l’habitacle.

Le prix du Lincoln Aviator 2020 sera annoncé à une date ultérieure, et le VUS sera mis en vente à partir de cet été.