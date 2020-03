Le litre d’essence sous la barre du dollar dans la région

Plusieurs stations d’essence affichent un prix sous la barre du dollar pour le litre d’essence.

Le plus bas prix de 86,9¢ se trouve au Costco à Candiac et le plus élevé est à 99,9¢ est affiché au Shell, situé boulevard Jean-Leman à Candiac, selon le site Web gasbuddy.com.

Selon plusieurs médias nationaux, cette chute de prix s’explique par la lutte que se livrent l’Arabie saoudite et la Russie ainsi que par la baisse de la demande en raison des recommandations gouvernementales pour éviter la propagation de la COVID-19.