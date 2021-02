Le maire de Léry prône le sociofinancement pour le corridor vert

Le maire de Léry Walter Letham lance l’idée d’une campagne de sociofinancement pour contribuer à l’achat des terrains privés dans le Boisé Châteauguay-Léry. Lesquels se trouvent dans sa municipalité.

À lire aussi : Combien pour acheter les terrains privés du boisé ?

« Si 5000 personnes donnent 5 ou 10 $, ça va entraîner ceux qui ont plus d’argent. J’ai des amis fortunés qui m’ont appelé et qui sont prêts à mettre de beaux dollars sur la table. Il y a aussi des gens d’affaires du parc industriel de Châteauguay qui vont suivre la parade », a affirmé le maire Letham lors d’un entretien avec Le Soleil de Châteauguay le jeudi 25 février. Lui-même s’est dit prêt à investir de l’argent de sa poche.

Pour justifier l’initiative, il évoque l’expression anglophone « put your money where your mouth is », qui pourrait se traduire par «joindre l’argent à la parole ».

Cette contribution de la population, qui réclame la protection intégrale du corridor vert, placerait, selon lui, le dossier « dans une autre dimension ».

Walter Letham indique avoir suggéré à Nature-Action Québec de lancer le GoFundme. L’organisme spécialisé dans l’acquisition, la gestion et la mise en valeur de milieux naturels se prépare à aller de l’avant, selon lui.

Effet boule de neige

Walter Letham dit voir un « grand effet boule de neige » présentement en faveur de la protection intégrale du corridor vert. Il souligne les appuis des citoyens, de la MRC, de la CMM, des députées provinciale et fédérale de la région, MarieChantal Chassé et Brenda Shanahan, et SOS Forêt Fernand-Seguin, entre autres. « La boule de neige est de plus en plus grande et on va continuer à la faire rouler », assure le maire de Léry avec optimisme.

De contre à pour

Walter Letham a voté en faveur du règlement 215 final alors qu’il avait voté contre le projet initial, qui ouvrait la porte, à son avis, à la destruction de la forêt sur un horizon de huit à dix ans.

« Je suis à 100 % pour la conservation du boisé. La seule raison pour laquelle j’ai voté pour, c’est pour garder la MRC et la CMM comme alliés. Je n’aurais pas voté pour sinon », a-t-il expliqué. La MRC et la CMM payent une bonne partie des frais juridiques liés à l’action en justice des propriétaires privés du boisé, a souligné Walter Letham. La facture atteint 400 000 $ à ce jour, dont 150 000 $ à la charge de Léry, a-t-il précisé. « Je suis un homme d’affaires et, parfois, en affaires, il faut jouer des games pour avoir ce qu’on veut », a-t-il soutenu.