Le Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC s’en vient à l’automne… 2020

Article par Guillaume Rivard

Le tout nouveau Mercedes-Benz GLB n’est pas encore arrivé sur le marché (les ventes au Canada débuteront vers la fin de cette année), mais le constructeur allemand annonce déjà l’ajout de la version de haute performance pour l’automne 2020.

Sans sacrifier le potentiel tout-terrain du GLB 250 4MATIC de base, le Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC promet une conduite sur route plus enlevante grâce à son moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres qui génère 302 chevaux et un couple de 295 livres-pied. Il profite également d’une boîte à double embrayage AMG SPEEDSHIFT à huit rapports, calibrée pour des passages rapides en conduite sportive, et d’un rouage intégral variable signé AMG Performance.

Résultat : le GLB 35 4MATIC fonce de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes. Une fonction de départ-canon est incluse de série pour maximiser la traction et l’accélération (elle demeure active tant qu’on maintient la pédale pleinement enfoncée).

Cinq modes de conduite sont proposés, soit Glissant, Confort, Sport, Sport+ et Individuel. Ceux-ci changent non seulement la réponse du moteur et les points de passage de la boîte de vitesses, mais aussi la répartition du couple du système 4MATIC, la sensibilité de la direction et même le niveau d’intervention du programme de stabilisation électronique revu et amélioré.

Ces modes sont reliés au système de contrôle du châssis AMG DYNAMICS, qui ajuste la suspension et la tenue de route selon les conditions routières et le style de conduite.

En ce qui concerne le design, le Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC se démarque du GLB ordinaire avec une calandre propre aux modèles AMG, un becquet avant, un pare-chocs arrière orné d’une garniture contrastante qui intègre les deux embouts d’échappement, un aileron arrière AMG de même que des jantes AMG de 19 pouces en alliage léger avec un fini gris lustré. Parmi les options se trouvent des jantes de 21 pouces et un ensemble Nuit AMG comprenant divers éléments noircis.

À l’intérieur, le décor est rehaussé par un volant sport multifonction AMG garni de cuir Nappa et des affichages exclusifs à AMG, dont un mode Supersport qui présente un tachymètre circulaire au centre de l’instrumentation et des informations de conduite sous la forme de graphique à barres.

Et n’oubliez pas qu’une troisième rangée de sièges est disponible, ce qui fait du Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC un produit vraiment unique dans le créneau des VUS compacts de luxe.

Son prix sera annoncé à l’approche de la mise en vente.