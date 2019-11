Le Mercedes-Benz Classe G deviendra électrique

Article par Guillaume Rivard

Le Mercedes-Benz Classe G est l’un des VUS les plus anciens et emblématiques de la planète. La génération lancée pour 2019 marque un nouveau chapitre d’une carrière qui a débuté il y a 40 ans.

Selon le responsable de la transformation numérique chez Daimler, Sascha Pallenberg, le constructeur allemand a déjà songé à mettre fin à sa production, mais les plans ont maintenant changé – et pas à peu près.

Hier sur Twitter, Pallenberg a cité le nouveau PDG de Daimler, Ola Kallenius, qui annonce : « Il y aura une version électrique zéro émission du Mercedes-Benz Classe G. Dans le passé, nous avons discuté de la possibilité de l’éliminer, mais de la façon dont je vois les choses aujourd’hui, je dirais que le dernier véhicule Mercedes qui sera produit sera un G. »

Un Mercedes-Benz Classe G entièrement électrique? Finis les V8 de 416 et 577 chevaux? Le monde a vraiment changé. Bien sûr, les VUS – petits et gros – sont immensément populaires à l’heure actuelle, mais personne ne peut arrêter le mouvement vers l’électrification.

À travers l’industrie, certains modèles font face à l’extinction et leurs remplaçants (s’il y en a) seront électriques en partie ou en totalité. On le voit du côté des voitures sport, mais les utilitaires comme le mythique G ne sont pas à l’abri non plus.

Par exemple, de multiples sources chez General Motors ont confirmé qu’une version électrique du Cadillac Escalade est en développement. GM étudierait même la possibilité de ramener Hummer avec des batteries seulement. On vous a aussi parlé du Bollinger B1, un autre gros 4×4 électrique à la silhouette carrée et aux compétences hors route prometteuses. N’oublions pas le Rivian R1S.

Pour l’instant, on n’a pas plus de détails sur le projet de transformer le Mercedes-Benz Classe G en véhicule électrique. Quelle sera sa puissance? Quelle autonomie offrira-t-il? Quand sera-t-il prêt? Les réponses à ces questions prendront du temps.

Sachez toutefois que Daimler planifie de lancer au moins une dizaine de nouveaux modèles électriques dans le monde d’ici 2022 grâce à un investissement de 10 G€ (14,5 G$).