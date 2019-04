Le Mercedes-Benz GLS 2020 dévoilé à New York

Article par Michel Deslauriers

Le VUS pleine grandeur du constructeur allemand subit une refonte totale afin de se préparer à confronter le BMW X7 récemment introduit, sans oublier le Range Rover, le Cadillac Escalade et le Lincoln Navigator, entre autres.

La troisième génération du Mercedes-Benz GLS – ou deuxième, puisque la première génération lancée en 2006 s’appelait la Classe GL – est dévoilée aujourd’hui au Salon de l’auto New York, et il est plus gros et plus luxueux que jamais. Logique, puisque la compagnie la qualifie d’équivalent VUS à la berline, au coupé et au cabriolet de Classe S.

Grâce à un empattement allongé de 60 millimètres, les occupants à la deuxième rangée bénéficieront d’un meilleur dégagement pour les jambes, et pour la première fois, leur banquette peut être remplacée par deux sièges capitaine pour une capacité de six passagers au lieu de sept. Ces sièges individuels comprennent des appuie-bras et disposent de réglages à commande électrique.

Les deuxième et troisième rangées peuvent être rabattues par assistance électrique, au toucher d’un bouton, une fonctionnalité que l’on peut également retrouver dans le Land Rover Discovery, par exemple. On retrouve aussi un ensemble de luxe pour les places arrière qui ajoute un système de climatisation à cinq zones – oui, cinq – ainsi qu’une tablette numérique de sept pouces logée sur la console centrale pour régler diverses fonctionnalités à l’intérieur du véhicule. Un système de divertissement MBUX avec deux écrans tactiles de 11,6 pouces est également disponible.

En parlant de MBUX, ce système figure désormais de série à l’avant, comme c’est le cas dans tous les nouveaux produits Mercedes-Benz. Il comprend un écran tactile de 12,3 pouces ainsi qu’une reconnaissance vocale et gestuelle. Le conducteur dispose aussi d’une instrumentation numérique sur un écran de 12,3 pouces, alors qu’un affichage tête haute en couleur est optionnel.

De plus, le Mercedes-Benz GLS 2020 comprend une fonctionnalité de lave-auto. En appuyant sur un bouton, les rétroviseurs se rabattent, les fenêtres et le toit ouvrant se referment, le capteur de pluie des essuie-glaces se désactive, le système de climatisation passe en mode recirculation et la suspension élève le VUS au maximum afin de bien rincer la saleté après un parcours hors route. Après avoir quitté le lave-auto, tous ces réglages retournent à la normale une fois que le véhicule atteint 20 km/h.

Le GLS est disponible avec le système E-ACTIVE BODY CONTROL, une suspension pouvant lire la chaussée devant et contrôler individuellement chaque ressort et chaque amortisseur afin de procurer le meilleur confort de roulement possible. Un boîtier de transport est offert en option pour améliorer l’expérience hors route. Et à l’instar du nouveau Mercedes-Benz GLE 2020, un mode « chaise berçante » aide à déloger le véhicule pris dans un trou boueux en élevant et abaissant la suspension à répétition ainsi qu’en variant la pression des pneus pour rehausser l’adhérence.

Deux variantes du GLS redessiné sont disponible dès son lancement. Le GLS 450 4MATIC est équipé d’un six cylindres turbo de 3,0 litres qui développe 362 chevaux et un couple de 369 livres-pied, alors que le système hybride léger EQ Boost ajoute temporairement 21 chevaux et 184 livres-pied tout en intégrant un démarreur-générateur.

Une nouvelle motorisation est introduite dans le GLS, qui trouvera probablement son chemin dans d’autres produits dans un futur proche. Le GLS 580 4MATIC obtient un moteur V8 produisant 483 chevaux et un couple de 516 livres-pied, assisté brièvement des 21 chevaux et 184 livres-pied du système EQ Boost. Les deux moteurs sont jumelés à une boîte automatique à neuf rapports.

Le nouveau Mercedes-Benz GLS 2020 arrivera au Canada à l’automne de 2019. Les prix seront annoncés à une date ultérieure.