Le ministère de la Santé apporte des précisions sur la vaccination

Il n’est pas possible de prendre rendez-vous pour le vaccin actuellement, ni de se placer sur une liste d’attente, indique le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), questionné par Le Courrier du Sud.

Puisque les doses sont limitées pour l’instant, le ministère vise une vaccination ciblée auprès des groupes prioritaires identifiés par le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ).

Ce dernier les a déterminés en se basant sur les recommandations du Comité fédéral, mais aussi sur celles de l’Organisation mondiale de la santé, du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, de la Haute autorité de santé en France et du Joint committee on vaccination and immunisation au Royaume-Uni.

Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident en CHSLD (environ 40 000 personnes) ou dans les RI-RTF Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec des usagers Les personnes vivant en Résidence pour personnes âgées (RPA) Les résidents dans les communautés isolées et éloignées Les personnes âgées de 80 ans et plus Les personnes âgées de 70 à 79 ans Les personnes âgées de 60 à 69 ans Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé qui augmente le risque de complication de la COVID-19 Les adultes de moins de 60 ans sans maladies chroniques ou problèmes de santé, mais qui assurent des services essentiels et qui sont en contact avec des usagers Le reste de la population adulte

Ce sont les établissements de santé (CISSS et CIUSSS) qui sont en charge de déterminer quelles personnes ont droit ou non au vaccin, selon la liste des priorités «et surtout selon les doses que le Québec obtient, indique le ministère. Puisque les priorités concernent des personnes résidant en installation et des travailleurs de la santé, les établissements de santé contactent ces personnes directement.»

Les vaccins ont été envoyés en CHSLD en raison des critères requis par Pfizer, mentionne-t-on.

«Les règles de manipulations du vaccin sont contraignantes (vaccin ne peut être déplacé, usagers CHSLD ne peuvent être déplacés), soutient-on. Les établissements doivent composer avec cela tout en respectant le plus possible les groupes prioritaires.»

«Compte tenu des contraintes logistiques du vaccin de Pfizer, il se peut que la liste de priorisation soit adaptée, ajoute-t-on. Par exemple, si tous les résidents d’un CHSLD sont vaccinés, bien on va décider de vacciner les travailleurs, si ceux-ci sont vaccinés, on contactera des gens de la catégorie afin qu’ils se déplacent sur les lieux de vaccination.»

Le 22 décembre, le MSSS a également annoncé que les proches aidants «qui apportent un soutien régulier à un résident hébergé en CHSLD pourront se voir offrir le vaccin lorsque les activités de vaccination seront réalisées sur place». Ils doivent toutefois être âgés de 70 ans et plus et être présents trois jours par semaine ou plus en soutien à leur proche en CHSLD.

Le MSSS ajoute que quand le Québec recevra suffisamment de doses pour passer aux autres groupes à vacciner, ce sont les établissements de santé qui organiseront la vaccination de la population sur le territoire. Les détails seront communiqués à ce moment.