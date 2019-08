Le Montréalais Karim Habib quitte Infiniti après deux ans

Article par Guillaume Rivard

Le remaniement se poursuit chez Nissan/Infiniti. Après avoir perdu son président Christian Meunier au profit de FCA en mai dernier, la marque de luxe doit maintenant dire adieu à son directeur mondial du design, le Montréalais d’origine libanaise Karim Habib, après seulement deux ans.

Le communiqué émis par Infiniti affirme que Habib entend relever d’autres défis à l’extérieur de la compagnie, sans toutefois donner plus de détails.

Le principal intéressé n’a pas fait de commentaires non plus, alors on se demande bien ce qui l’a poussé à partir si rapidement et où il continuera sa carrière.

« En tant que membre clé de notre organisation mondiale du design, Karim a été un collaborateur et un leader de premier plan dans l’électrification d’Infiniti, a déclaré Alfonso Albaisa, vice-président sénior du design mondial chez Nissan. C’est aussi un membre hautement estimé de notre famille et nous lui souhaitons du succès, du bonheur et la meilleure des chances pour trouver de nouvelles inspirations et réussites à l’extérieur de Nissan. »

Habib a entre autres créé le concept Q Inspiration et aidé à développer le nouveau langage de design d’Infiniti, orienté vers les véhicules électriques. Auparavant, il travaillait chez BMW où il a dessiné l’ancienne Série 7.

À compter du 1er septembre, son successeur sera Taisuke Nakamura, qui œuvre au sein de l’équipe du design d’Infiniti depuis 2018. Il est responsable du concept QX Inspiration et d’un autre appelé Prototype 10 aux allures rétro.

Nakamura a également travaillé pour la marque Nissan, notamment sur les concepts Qashqai, Gripz et IMx ainsi que la berline Sentra.