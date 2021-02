Le Musée d’archéologie de Roussillon aura son jeu d’évasion virtuel

Le Musée d’archéologie de Roussillon à La Prairie prévoit lancer au printemps un jeu d’évasion virtuel accessible à partir d’un ordinateur ou d’une tablette. Celui-ci «permettra de mettre en valeur le riche patrimoine archéologique de la MRC» ainsi que le «site patrimonial de La Prairie», fait savoir la directrice Julie Poulin.

Créé en collaboration avec un studio de création de jeux vidéo indépendant, le jeu sera éducatif et complètement numérique. Il proposera une série d’énigmes et de défis, mettant à l’épreuve le sens de l’observation, la logique et les aptitudes de coopération des participants.

«Grâce à une variété de technologies intégrées au jeu – photo 360 degrés, vidéo et audio, photogrammétrie –, les participants seront plongés dans un univers ludique juxtaposant des environnements réels et imaginaires, actuels et historiques, pour vivre une expérience complètement immersive, collaborative et interactive», explique Mme Poulin.

Les participants pourront du même coup découvrir des artéfacts inédits de la collection du musée et s’instruire sur les mythes et mystères qui ont forgé l’histoire de la Ville de La Prairie.

Offert en français et en anglais, le jeu pourra être complété seul ou en équipe.

«Nous souhaitons qu’il permette de faire rayonner le Musée, sa collection, ainsi que le site patrimonial de La Prairie auprès d’un large public local, régional et touristique», soutient Mme Poulin.

Aides financières

Le Musée d’archéologie a reçu l’autorisation du ministère du Tourisme pour la création du jeu en décembre. Il en est présentement à la conception du scénario.

À la connaissance de la directrice, c’est le premier jeu d’évasion virtuel à voir le jour dans le domaine muséal.

Ce projet a été possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec via l’entente de développement numérique des entreprises touristiques et de la Ville de La Prairie, précise Mme Poulin. L’aide financière de la Ville s’élève à 5 000$.

«Ce projet répond très bien aux objectifs de la politique culturelle de la Ville», peut -on lire dans le procès-verbal de la séance du 7 décembre.