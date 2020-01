Le niveau du fleuve augmentera

Le niveau du fleuve Saint-Laurent montera à compter de ce mardi 31 décembre dans la grande région de Montréal.

Ce, en raison d’une augmentation du débit du lac Ontario qui «sera considérablement augmenté dans les prochains jours», a annoncé le 30 décembre le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent.

La manoeuvre se poursuivra jusqu’à ce que les glaces recommencent à prendre sur le fleuve.

«Une augmentation du débit à partir de 8 850 m3/s (312 500 pi3/s) à plus de 10 000 m3/s (353 000 pi3/s) pourrait être possible au cours des prochains jours. Le volume exact dépendra des conditions de glace et du niveau d’eau du fleuve Saint-Laurent. Le niveau de l’eau en aval du barrage Moses-Saunders, y compris dans la région de Montréal, devrait augmenter, mais sera suivi de près afin de s’assurer qu’il ne dépasse pas le seuil d’inondation», indique le Conseil dans un communiqué.

«C’est en juin dernier que, pour la première fois, le débit du lac Ontario fut ajusté à une valeur record alors que son niveau d’eau journalier atteignait un nouveau sommet de 75,92 m (249,08 pi), fait part l’organisme. Cela survint à la suite d’un printemps sans précédent avec des niveaux et débits d’eau records sur l’ensemble du bassin des Grands Lacs et de celui de la rivière des Outaouais. Le débit du lac Ontario est demeuré tellement élevé tout au long de l’été, automne et début de l’hiver, qu’il y a eu davantage d’eau relâché dans les sept derniers mois de 2019 que durant n’importe quelle année depuis le commencement de l’enregistrement de ces données en 1900. Le débit moyen du lac Ontario de juin à décembre fut de 9 560 m3/s (337 600 pi3/s) soit, le plus élevé jamais enregistré durant cette même période; équivalant le retrait de près de 9,1 m (30 pi) de son eau pendant cette période.

Cependant, avec des niveaux d’eau élevés records ou très près, pour tous les Grands Lacs en 2019, les apports d’eau dans le lac Ontario sont également demeurés élevés pendant cette période. Hier, le niveau d’eau du lac Ontario était de 75,00 m (246,06 pi) et il demeure bien au-dessus de ses moyennes saisonnières. Des apports d’eau élevés devraient se poursuivre en 2020.

Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent continuera, sous l’autorisation de la Commission mixte internationale, de dévier du Plan 2014 et recherchera d’ici le printemps prochain, toutes les opportunités de retirer davantage d’eau du lac Ontario.

La première fenêtre d’opportunité devrait se présenter au début de janvier. Au cours des dernières semaines, le débit du lac Ontario fut ajusté à 200 m3/s (7 100 pi3/s) au-dessus de la valeur maximale de la limite L du Plan 2014, soit son débit le plus élevé tout en assurant la sécurité de la navigation sur le fleuve Saint-Laurent. Toutefois, comme la saison de navigation par la Voie maritime du Saint-Laurent doit prendre fin le 31 décembre, cette contrainte ne s’appliquera plus.

Même chose pour l’état des glaces, qui n’est plus une préoccupation. Le débit du lac Ontario fut temporairement réduit le 20 décembre à la suite d’une brève vague de froid qui a entraîné la formation temporaire de glace dans le canal de Beauharnois. Le redoux qui a suivi a causé la détérioration de ce couvert de glace et par le fait même, une nouvelle augmentation rapide de son débit. L’englacement reprendra probablement au cours de la prochaine période de refroidissement, mais quand cela surviendra demeure incertain.

Le Conseil, de concert avec son personnel, continue de surveiller les conditions de façon continue. Des renseignements an anglais sur les conditions hydrologiques, les niveaux d’eau et les débits, y compris des graphiques et des photos, sont disponibles sur le site Web de l’Office et affichés sur la page Facebook de l’Office et des renseignements plus détaillés sont disponibles sur son site Web.