Le nombre de cas actifs de COVID-19 continue de chuter sur le territoire

On constate une nouvelle baisse d’une vingtaine de cas actifs de COVID-19 sur le territoire couvert par Le Reflet, entre le 11 et le 16 mai, selon le plus récent bilan de la Direction de santé publique en Montérégie (DSPM). On en rapporte maintenant une quarantaine au total.

Delson, qui comptait moins de 5 personnes infectées, n’en a plus aucune. Toutes les villes, mis à part Saint-Mathieu et Saint-Philippe qui sont restées stables avec peu de cas actifs, enregistrent une diminution. Saint-Constant demeure la Ville où on retrouve davantage d’individus atteints de la COVID-19, mais est néanmoins passée sous la barre des 20 cas actifs.

En ce qui concerne les éclosions en Montérégie, une baisse est rapportée dans les milieux scolaires, passant de 44 à 28 en une semaine. Ce nombre a toutefois augmenté en milieu de travail, en passant de 33 à 40. La DSPM en répertorie 82 au total.

Les tranches d’âge les plus touchées sont toujours les 10-19 ans avec 172 cas actifs et les 0-9 ans avec 99. Ces chiffres sont également à la baisse, alors qu’on recensait respectivement 177 et 170 enfants et adolescents infectés la semaine dernière.

Bilan des cas par ville

Candiac: 6 (-3)

Delson: Aucun (environ -5)

La Prairie: 7 (-5)

Saint-Constant: 19 (-5)

Sainte-Catherine: 6 (-4)

Saint-Mathieu: Aucun (stable)

Saint-Philippe: moins de 5 (stable)