Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 se maintient dans la MRC de Roussillon

La Direction de santé publique de la Montérégie rapporte 118 nouveaux cas de COVID-19 dans la MRC de Roussillon, entre le 29 octobre et le 4 novembre. Ces données sont similaires à celles du dernier bilan, alors qu’on recensait 113 nouveaux cas.

La plupart des municipalités affichent un nombre de nouvelles personnes infectées en baisse ou plutôt stable, selon les plus récents bilans. On enregistrait moins de 30 nouveaux cas entre le 30 octobre et le 3 novembre sur le territoire du Reflet. Toutefois, 51 personnes ont reçu un résultat positif à la COVID-19 pour la même période à Châteauguay.

Au niveau des cas actifs, on en comptait 170 en date du 4 novembre. Puis, trois décès ont alourdi le bilan.

Rappelons que la MRC regroupe Delson, Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Châteauguay, Mercier, Léry et Saint-Isidore

En Montérégie, un total de 925 nouveaux cas ont été recensés.