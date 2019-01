Le nouveau Kia Telluride 2020 a l’air prêt pour la guerre

Article par Frédéric Mercier

Constatant la forte demande pour des VUS de plus gros gabarit, Kia a profité de l’ouverture du Salon de l’auto de Detroit pour présenter son nouveau Telluride.

Pensé et construit aux États-Unis, le Telluride est le plus gros Kia jamais construit, point à la ligne. Capable d’accueillir jusqu’à huit occupants, il propose un design robuste qui se démarque habilement de ce qui est offert par la concurrence.

Parlant de concurrence, le nouveau Telluride viendra jouer dans les plates-bandes de modèles comme le Honda Pilot, le Ford Explorer et le nouveau Hyundai Palisade, pour ne nommer que ceux-là.

Sous le capot, Kia fait appel à un moteur V6 de 3,8 litres développant une puissance de 291 chevaux et un couple de 262 lb-pi. C’est suffisant pour permettre au Telluride une capacité de remorquage de 2 268 kilogrammes (5 000 livres).

Le Telluride 2020 promet un maximum de confort grâce à une suspension indépendante aux quatre roues, et à l’arrière, le VUS sera équipé d’un système de nivellement qui ajuste automatiquement la hauteur de la caisse en fonction de la charge à bord.

Kia parle aussi un habitacle haut de gamme orné de cuir Nappa et de garnitures au look d’aluminium brossé et de bois fini mat. Le Kia Telluride mettra aussi l’emphase sur la technologie avec un paquet de systèmes d’aide à la conduite, de la détection des angles morts à l’assistance de maintien de voie en passant par le freinage automatique en cas de collision imminente.

La technologie est aussi disponible pour le divertissement des occupants, notamment via un écran tactile optionnel de 10,25 pouces. On offre aussi un système de recharge sans fil pour téléphone cellulaire et un gros total de six ports USB.

Le Kia Telluride sera commercialisé en tant que modèle 2020 et devrait arriver chez les concessionnaires au courant de l’année.