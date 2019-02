Le Parc de la nature de Strasbourg en chantier à Candiac

Crédit photo : Gracieuseté

La Ville de Candiac a annoncé sur sa page Facebook que les travaux autour du marais adjacent au Carrefour Candiac et au centre pour retraités SEVÄ ont débuté en janvier. L’endroit, qui deviendra le Parc de la nature de Strasbourg, sera en construction de janvier à juillet.

Safaa Choukairy, conseillère aux communications à Candiac, précise que les travaux ont démarré le 21 janvier. La première phase, qui devrait se terminer à la fin du mois de mars, consiste à construire une passerelle piétonne. Celle-ci surplombera le marais et sera constituée de plusieurs aires d’observation.

De mai à juillet, des travaux de finition seront exécutés, notamment l’aménagement paysager ainsi que l’installation de mobilier urbain et d’éléments de signalisation.

«Aucun impact n’est prévu sur la circulation, à l’exception d’entraves ponctuelles de très courte durée, lesquelles seront encadrées par des signaleurs routiers», ajoute Mme Choukairy.

En collaboration avec le Groupe Maurice, la Ville dit vouloir préserver et valoriser l’espace naturel, soit la flore variée et plusieurs espèces d’oiseaux et de papillons, dont le monarque.

Prix

Les travaux sont financés par la Municipalité. Le montant global du projet s’élève à 814 360$. Une portion de 410 000$ est payable par le groupe Maurice, propriétaire du complexe pour retraités SEVÄ.