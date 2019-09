Le parc Francis-Xavier-Fontaine inauguré

L’inauguration du parc Francis-Xavier-Fontaine à Sainte-Catherine a eu lieu le 7 septembre. Il s’agit du premier parc adapté aux personnes à mobilité réduite dans la municipalité.

«Du revêtement du sol aux modules de jeu, chaque détail a été choisi minutieusement en pensant aux jeunes citoyens vivant avec des handicaps, quels qu’ils soient. Nous souhaitions ainsi créer un endroit où ils pourront jouer et interagir avec d’autres enfants, où leur développement global sera stimulé et où tous pourront jouir d’un milieu de vie riche en expériences», a affirmé Jocelyne Bates, mairesse.

Les modules adaptés incluent une bascule-mouche, une balançoire multiutilisateur, des panneaux tactiles, un œuf oscillant, ainsi que des glissades accessibles par des rampes.

Parc hommage

Le parc Francis-Xavier-Fontaine est nommé en mémoire d’un jeune Saint-Catherinois qui a perdu la vie à l’âge de 12 ans, le 5 juillet 2000. Il a sauvé un ami de la noyade. Francis-Xavier a reçu la Médaille de la Bravoure du gouverneur général du Canada, à titre posthume, en l’honneur de ce geste de grand courage. Mme Bates a remis un bouquet de fleurs à la mère du jeune homme lors de l’inauguration.

Les célébrations ont débuté vers 17h, avec un barbecue de la Maison des jeunes Équinox et des activités sportives de la Communauté du ballon rond. Les jeunes participants ont ainsi pu décoder des énigmes, dont une en braille, et participer à une chasse aux objets ainsi qu’à un parcours d’habiletés. Pour honorer la vocation du parc, le parcours a été adapté aux non-voyants et aux jeunes en fauteuil roulant.

Pour conclure la soirée, l’escouade KRONOS est montée sur scène pour présenter son spectacle actif, intitulé La grande fête spatiotemporelle. Musique et lumière ont entrainé le public dans un scénario postapocalyptique.