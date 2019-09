Le parc Saint-François-Xavier-Fontaine sera inauguré samedi

Le parc Saint-François-Xavier-Fontaine sera inauguré le samedi le 7 septembre à Sainte-Catherine après avoir été réaménagé cet été en même temps que la rue Centrale.

L’aire située à l’intersection du boulevard Marie-Victorin et de la rue Centrale comporte maintenant de nouveaux modules pour les enfants de 2 ans et plus, des revêtements de sol, un espace terrasse et de pique-nique ainsi qu’un système d’éclairage. Il s’agit du premier parc à être adapté aux différents besoins des citoyens handicapés dans la municipalité.

Des activités sous le signe du sport et du divertissement seront offertes à l’occasion de l’inauguration, notamment des défis ludiques, un spectacle actif de l’escouade KRONOS et un BBQ dont la Maison des jeunes Équinox sera en charge.

Détails

-Où: Parc Francis-Xavier-Fontaine, à l’intersection de la rue Centrale et du boul. Marie-Victorin;

-Quand: Samedi 7 septembre, dès 17h BBQ ($) et défis sportifs. À 20h30 30 spectacle KRONOS;

-À partir de 5 ans;

-L’entrée est libre et gratuite;

-L’événement sera maintenu en cas de pluie.