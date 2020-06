Le Parti libéral dans La Prairie félicite la nouvelle cheffe

Le président de l’Association libérale de La Prairie, Richard Merlini, se réjouit de la nomination de Dominique Anglade à titre de cheffe du Parti libéral du Québec.

«Sous son leadership, l’économie et l’environnement seront au cœur de notre grand projet pour le Québec et nous serons aussi une opposition officielle forte, qui, en cette période de crise sanitaire, questionnera sans relâche le gouvernement et proposera des solutions au nom de tous les Québécois», affirme-t-il.

Élue à la mi-mai, Mme Anglade est la première femme à la direction du Parti libéral du Québec et l’association locale «est très motivée d’amorcer cette nouvelle étape de la reconstruction du Parti» à ses côtés, dit M. Merlini.

«Visionnaire, dynamique et incarnant un leadership rassembleur, Mme Anglade permettra à notre formation politique de se projeter vers l’avenir avec fierté, confiance et ambition pour notre région», croit-il.