Le père Noël, prioritaire et essentiel confirme Legault

Le père Noël demeure en zone verte et constitue un service prioritaire et essentiel, a confirmé le premier ministre François Legault lors d’une « conférence de presse » pré-enregistrée en compagnie du sympathique personnage.

Le premier ministre a garanti que c’est le directeur de la santé publique, le Dr Arruda, qui avait officiellemt reconnu le père Noël comme un service prioritaire.

S’adressant aux enfants, le père Noël a reconnu que la dernière année n’avait pas été facile mais qu’il leur demandait tout de même de demeurer tranquille durant la période des fêtes.

Il s’est dit très content d’être reconnu comme un service essentiel. » Cela me premettra de continuer à faire ma distribution de cadeaux partout », a-t-il assuré.

Le père Noël a d’ailleurs une très bonne mémoire. Il se souvient bien qu’il y a longtemps, le petit Horacio lui avait demandé un crocodile mécanique quant il était enfant; et que le petit François âgé de 5 ans lui avait commandé un camion jouet militaire de GI Joe.

Enfants-journalistes

En réponse aux questions des enfants-journalistes, le père Noël a convenu qu’on pouvait lui laisser du lait et des biscuits pour la nuit de Noël… et même du gâteau et des tartelettes portugaises ! Par contre, le Purel n’est pas requis, mais il est important de rester dans sa chambre pour respecter la distanciation de 2 mètres.

Il a rassuré les enfants en rappelant que les grands-parents seront parmi les premiers vaccinés et que tôt ou tard, tout le monde le sera.

« 17 décembre, joyeux Noël monsieur Côté »

Enfin, le premier ministre François Legault a fait savoir que sa chanson préférée de Noël est celle de Beau Dommage, 23 décembre. Par contre, en accord avec la pause décrétée par le gouvernement, il faudrait la changer pour « 17 décembre joyeux Noël monsieur Côté – On se r’verra le 11 janvier. »