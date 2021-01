Le personnel des écoles sera vacciné au printemps

Richard Massé, conseiller médical stratégique à la Direction de la santé publique, indique que le personnel des écoles et des services de garde devrait être vacciné vers le mois de mars ou avril.

D’ici là, bien que le nombre de cas demeure important, la Santé publique n’envisage pas une fermeture complète des écoles, considérant qu’elles sont un service essentiel.

«Compte tenu que ce ne sont pas les écoles qui alimentent en majorité, oui elles en font partie, la transmission. On en trouve surtout dans les familles et une partie dans les milieux de travail… Donc, à ce moment-là, on doit maintenir les services de l’école pour quelques semaines. Comme on l’a fait, on peut retarder, on peut s’assurer des mesures qui limitent la transmission. Mais l’arrêté complètement, c’est une décision qui aurait beaucoup d’autres impacts et là ça voudrait dire qu’on arrêterait le fonctionnement d’une bonne partie de la société», souligne Richard Massé.

Par ailleurs, bien qu’invitant les élèves et le personnel de l’éducation à se faire tester dès l’apparition de symptômes, le conseiller médical stratégique à la Direction de la santé publique n’envisage pas l’implantation de centres de tests salivaires dans les établissements scolaires.