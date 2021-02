Le personnel technique du CISSSMO réclame la prime COVID

Les membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) du CISSS de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) interpellent de nouveau le gouvernement afin que ce dernier leur verse les primes COVID-19 auxquelles ils n’ont pas le droit depuis le début de la crise sanitaire.

Le personnel des secteurs de l’imagerie médicale, la radio-oncologie, l’électrophysiologie médicale, la médecine nucléaire et les laboratoires de biologie médicale disent ainsi réclamer «un traitement juste et équitable», soit le versement de la prime de risque de 8% et la prime escalier allant jusqu’à 1 000$ par mois. Chacun d’entre eux portera un brassard pour afficher la revendication suivante: «Les primes COVID : une question d’équité!», fait savoir leur syndicat par voie de communiqué.

«L’exclusion du personnel professionnel et technique de l’octroi de cette reconnaissance financière, tous secteurs confondus, est inacceptable et contribue à détériorer le climat de travail dans un réseau déjà mis à rude épreuve, estime Francis Collin, représentant national de l’APTS au CISSSMO, faisant valoir que ses membres subissent «depuis longtemps les conséquences de la pénurie de main-d’œuvre».

«Ces personnes jouent un rôle névralgique. Sans elles, pas de diagnostic ni de traitement ou d’examen», soutient-il en ajoutant que l’attrait du privé est réel chez ces travailleurs.

L’APTS déposera une pétition revendiquant l’octroi des primes COVID pour le personnel professionnel et technique à l’Assemblée nationale, qui peut être signée jusqu’au 8 mars.