Le petit William se réconcilie avec la police grâce à sa chaîne replacée

Les policiers qui ont replacé la chaîne de vélo d’un petit garçon à Saint-Constant, le 18 avril, ne le savent pas, mais ils ont permis à l’enfant de se réconcilier avec les forces de l’ordre.

«Pour une raison inconnue, William, 4 ans, avait peur depuis toujours des policiers, raconte en riant son père, Xavier Constantineau. Plus jeune, il disait que les policiers cassaient des jambes!»

Après l’intervention des policiers qui sont débarqués de leur autopatrouille pour venir à sa rescousse, sa vision a changé.

«Quand il est revenu, il nous a dit: «Les policiers m’ont arrêté», ajoute son papa. Je me demandais ce qu’il avait bien pu faire parce qu’il fait parfois des niaiseries. Il nous a alors raconté que les policiers avaient replacé sa chaîne de vélo.»

Fans de la page Facebook du Reflet, M. Constantineau et son épouse ont ensuite pris connaissance de l’article du Journal à l’effet que des policiers avaient été filmés en posant leur bonne action. Il aimerait pouvoir les retracer pour les remercier. Le Reflet a transmis leur demande à une porte-parole de la Régie intermunicipale de police Roussillon qui fera le suivi.

Police de proximité

Le slogan des corps de police est «servir et protéger». À celui-là, la Régie a ajouté: « dans le respect, la qualité et la proximité», comme l’indique sa page Web. À propos d’un service qui se veut près des gens, difficile de trouver un exemple plus parfait!