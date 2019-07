Le plus grand événement de surf intérieur au Canada revient pour une 4e édition

L’Oasis Open, la seule compétition de surf intérieur au Canada regroupant des amateurs et des pros du surf, se tiendra du 4 au 6 juillet à l’Oasis Surf du Quartier DIX30.

Le grand public découvrira toute l’adrénaline que procure le surf intérieur; une discipline nautique qui connait un formidable essor auprès des jeunes et des moins jeunes.

Cette 4e édition regroupera de nombreux professionnels, entre autres, de wafesurf – un sport très populaire au Québec qui consiste à pratiquer le surf derrière un bateau. Sean Silveira et Jake Caster, les deux américains reconnus comme étant les deux meilleurs wakesurfers au monde et notre canadien, le légendaire Dominic Lagacé qui a remporté, à trois reprises, le titre de Champion du Monde, ainsi que Yann Roy seront présents.

L’Oasis Open est la seule compétition de surf intérieur au Canada ouverte à tous les passionnés de surf de tous âges. Les amateurs de surf, les passionnés de voyages, les familles, ainsi que les curieux auront la chance d’en apprendre davantage sur le surf, de rencontrer et discuter avec des personnes influentes de la scène locale du surf, et d’assister aux performances de talents d’ici.

Plusieurs activités, kiosques et concours seront proposés.

Compétitions

Outlaw-Pro

Division pour les professionnels qui pourront s’affronter sur la petite vague (2 pieds) et le barrel.

Open et amateur

Sur la vague de 2 pieds, la catégorie sera divisée en 3 groupes : hommes (amateur) / femmes (amateur) / Open (avancé). Les participants seront classés dans un groupe lors des qualifications selon leurs niveaux d’aptitude.

Trois gagnants par catégorie seront choisis parmi les participants ayant offert les meilleures performances

Barrel

La catégorie sera formée d’un seul groupe mixte. Les participants pourront choisir de compétitionner sur le barrel droit ou le barrel gauche.

Trois gagnants seront choisis parmi les participants ayant offert les meilleures performances.

Best Trick

La catégorie sera formée d’un seul groupe mixe dans lequel tous les participants s’affronteront. Un seul gagnant sera choisi parmi les participants de cette catégorie.

Les 4 et 5 juillet, il y aura une pratique ouverte à tous les participants assistés des entraîneurs d’Oasis Surf qui les évalueront pour former les sous-catégories

Le 6 juillet, c’est l’enregistrement des compétiteurs, remise des kits aux participants, compétitions officielles et finales. Animation de Phil Branch et DJ Nightmar3 (toute la journée) Perfo de SANS PRESSION et DJ Crowd (en soirée)

Rens. : https://oasissurf.com/open-2019/