Le pont Jacques-Cartier fermé dans une direction toute la fin de semaine

Des fermetures majeures seront mises en place durant la fin de semaine du 6 septembre, notamment sur le pont Jacques-Cartier, qui sera complètement fermé en direction de la Rive-Sud.

Il est recommandé de planifier ses déplacements et de privilégier le covoiturage et le transport collectif, lorsque possible.

Pont Jacques-Cartier / R-134

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture du pont Jacques-Cartier en direction de Longueuil / Rive-Sud (R-134 OUEST) à partir des accès de l’avenue Papineau nord et sud. Détour : via les ponts Victoria et Samuel-De Champlain ou encore le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Aucun accès à l’Île Sainte-Hélène / parc Jean-Drapeau en provenance de Montréal L’accès au pont, en direction de la Rive-Sud, en provenance de l’Île Sainte-Hélène demeure ouvert À la fin du pont (côté Longueuil), fermeture de la bretelle menant à la R-132 EST / Varennes et OUEST / La Prairie et à la rue Saint-Laurent. Détour via le boulevard Taschereau Ouest et faire demi-tour au boulevard Curé-Labelle pour boulevard Taschereau Est



Sur le pont en direction de Montréal (R-134 EST), 2 voies disponibles en tout temps

À la fin du pont (côté Montréal), fermeture partielle – 1 voie disponible – dans la sortie pour l’avenue De Lorimier nord et la rue Sherbrooke Note : risque de congestion sur le pont durant le jour. Travaux sous la responsabilité de la société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI). Pour plus de détails, visitez le site PJCCI.



Échangeur A-10 / R-132 / pont Samuel-De Champlain à Brossard

Fermeture des bretelles menant de la R-132 EST et OUEST / boulevard Marie-Victorin à l’A-10 EST (des Cantons-de-l’Est), de vendredi 22 h à lundi 5 h Détour : en direction ouest, continuer sur le boulevard Marie-Victorin, faire demi-tour au boulevard de Rome pour rejoindre le détour en direction est via les boulevards Marie-Victorin Est, Simard, Lapinière et Taschereau (R-134) et A-10 EST.

Sur l’autoroute 10 EST entre la fin du pont Samuel-De Champlain et le boulevard Pelletier, fermetures partielles de 1 voie (de jour) ou de 2 voies (de nuit) sur 3, selon l’horaire suivant

Deux voies :

De vendredi 22 h à samedi 5 h De samedi 22 h à dimanche 5 h De dimanche 22 h à lundi 5 h



Une voie :

Samedi de 5 h à 22 h Dimanche de 5 h à 22 h Note : travaux sous la responsabilité du groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL).



En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

(Source: Ministère des Transports du Québec)