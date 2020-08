Le pont Mercier rouvrira demain

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) annonce que les travaux au pont Honoré-Mercier entre Montréal et Kahnawake se termineront six jours plus tôt que prévu. Deux voies dans chaque direction seront à nouveau accessibles dès le mardi 11 août, à compter de 5h.

L’interdiction de circulation des camions en heure de pointe prendra également fin.

La semaine dernière, le MTQ disait avoir confiance que les travaux se terminent en avance pour une deuxième année consécutive.

La radio K107,3 – la radio locale de Kahnawake – rapportait ce matin que le Mohawk Bridge Consortium avait achevé les travaux dimanche, mais que le MTQ souhaitait remplacer des lampadaires lundi.