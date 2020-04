Le pont Samuel-De Champlain aux couleurs de l’arc-en-ciel en mai

Infrastructure Canada annonce que L’illumination du pont Samuel-De Champlain aux couleurs de l’arc-en-ciel se poursuivra tous les dimanches de mai, entre 20h30 et 21h30.

Ce, «en guise d’espoir, de solidarité et de reconnaissance envers tous ceux et celles qui assurent nos soins et nos services essentiels», a soutenu la ministre de l’Infrastructure et des Collectivités Catherine McKenna, par voie de communiqué.

«Merci de votre résilience, de votre courage et de votre générosité. Ensemble, nous allons nous en sortir», a-t-elle ajouté.

Depuis le début avril, le pont prend chaque dimanche les couleurs de l’arc-en-ciel.

Il en a été de même pour le pont Jacques-Cartier, chaque jeudi soir.