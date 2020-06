Le pont Samuel-De Champlain s’illuminera de vert pour la Journée de l’environnement

Le pont Samuel-De Champlain prendra la couleur de la nature vendredi soir, du coucher du soleil jusqu’à 1h, pour souligner la Journée mondiale de l’environnement.

Montréal a été désignée cette année ville hôte nord-américaine de la Journée mondiale par les Nations Unies. Cette journée vise à promouvoir la sensibilisation et l’action en faveur de l’environnement.

«Le pont Samuel-De Champlain est tout désigné pour éclairer de ses feux l’importance des infrastructures durables et de préserver notre environnement, la faune et la nature, indique la ministre de l’Infrastructure et des Collectivités Catherine McKenna, par voie de communiqué. Ce pont relie non seulement les communautés et les entreprises, mais il favorise également le transport actif et contribue à créer un avenir plus sain et plus prospère pour nos enfants et nos petits-enfants.»

(Source: Infrastructure Canada)