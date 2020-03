COVID-19 : le premier ministre demande la fermeture de lieux publics non essentiels

Le premier ministre du Québec François Legault a annoncé des mesures additionnelles ce dimanche contre la COVID-19, lors de son point de presse quotidien. Il ordonne la fermeture des bars, des centres de ski, des buffets, des piscines publiques et des salles d’entraînement, entre autres, parmi les lieux de rassemblement non-nécessaires.

Les écoles fermées pendant au moins deux semaines

En ce qui concerne les restaurants, ils ne seront pas fermés. Toutefois, M. Legault a demandé aux restaurateurs de réduire la capacité de leur établissement de moitié, et ce, pour garder une certaine distance entre les personnes. Les services de livraison et de prêt-à-emporter sont fortement encouragés.

Les Villes ont fermé leurs édifices municipaux cette semaine. Ce matin, le musée Exporail à Saint-Constant s’est ajouté à la liste des endroits publics fermés.

Le gouvernement demande aux citoyens de limiter leurs déplacements au nécessaire, notamment pour recevoir des soins, faire l’épicerie ou aller à la pharmacie.

Neuf cas en Montérégie

Selon le plus récent bilan, la province compte maintenant 35 cas confirmés du coronavirus, dont neuf en Montérégie. Il s’agit d’une augmentation de 46% par rapport à hier, alors que le bilan s’élevait à 21 cas confirmés du coronavirus au Québec.

Le nouveau bilan compte deux nouvelles personnes infectées par la COVID-19 en Montérégie.

Urgence sanitaire

L’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout le territoire québécois. Cette mesure exceptionnelle octroie au gouvernement du Québec les pouvoirs nécessaires pour mettre en place l’ensemble des mesures visant à assurer la protection de la santé de la population.

De plus, une attention particulière doit être portée aux personnes âgées, particulièrement celles de 70 ans et plus, puisqu’elles sont davantage à risque de complications.