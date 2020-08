Le président-fondateur de Juripop Marc-Antoine Cloutier démissionne et nie tout geste déplacé

Le président et fondateur de Juripop, Marc-Antoine Cloutier, a démissionné de son poste de président du conseil d’administration de cette clinique juridique qui a vu le jour à Saint-Constant.

La direction de Juripop, sur sa page Facebook, affirme vendredi avoir été informée «de gestes à connotation sexuelle non-consensuels qui auraient été posés il y a quelques années» par M. Cloutier lors d’une activité non liée à la clinique juridique.

La direction de Juripop s’est dite «profondément» ébranlée et a voulu réitérer son «engagement auprès des personnes vivant des violences à caractère sexuel et du harcèlement au travail».

De son côté, l’avocat natif de Saint-Constant, qui est à la tête d’un cabinet établi sur la Rive-Sud de Montréal, nie toute allégation d’inconduite et précise dans un communiqué de presse publié cet après-midi qu’«aucune plainte n’a été déposée» contre lui. Il a néanmoins remis sa démission chez Juripop vendredi, afin de protéger la réputation de l’organisme.

«Depuis, mes proches et moi sommes évidemment passés par un infernal maelstrom d’émotions, poursuit-il. Je nie tout geste inapproprié. Je n’ai rien à me reprocher et j’affirme avoir respecté le principe et la pratique du consentement et je continuerai de défendre ces valeurs qui me sont chères. Agir autrement est contraire à la personne que je suis.»

Dans ce qu’il qualifie de la seule déclaration publique qu’il fera pour le moment, il ajoute: «Tous le savent, une grande partie de ma vie militante a été consacrée à l’égalité homme-femme. J’espère de tout cœur que Juripop pourra continuer de protéger les victimes d’abus et de gestes criminels».