Le Projet SEXTO pour contrer le sextage

Quatre corps policiers du secteur sud-ouest de la Montérégie ont déployé le Projet SEXTO. Ce programme permettra d’intervenir rapidement et efficacement dans les situations de sextage chez les adolescents qui fréquentent le secondaire.

La Sûreté du Québec du Centre de services de Salaberry-de-Valleyfield, la Régie Intermunicipale de police Roussillon, le Service de police de Châteauguay ainsi que le Service de police de la ville de Mercier se sont unis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et aux différents milieux scolaires afin d’instaurer la trousse Sexto. Près de 15 000 élèves pourront bénéficier de ce programme. Initialement ce projet a été conçu par le Service de police de la Ville de Saint-Jérôme et ses partenaires. Il offre des outils d’intervention, de prévention, de formation.

L’objectif du Projet SEXTO est de permettre aux écoles et aux policiers d’intervenir dans un cadre défini. Le tout avec des outils et une démarche d’intervention «novatrice et unique». Le but est également de limiter la propagation des images et de diminuer les conséquences pour les victimes.

Pour ce faire, une formation a été développée et sera maintenue à jour afin que les policiers et le personnel des écoles désignées puissent adapter leurs interventions auprès des adolescents concernés. Des trousses SEXTO ont été distribuées à ces intervenants formés dans les différentes écoles participantes afin de prêter assistance dans les situations de sextage chez leurs jeunes.

Dans les six écoles secondaires du territoire du Service de police de Châteauguay, 38 intervenants ont été formés pour appliquer la méthode SEXTO, indique Jenny Lavigne, agente aux relations médias à la police de Châteauguay.

Intervenir adéquatement

«En plus d’intervenir directement sur le terrain, la méthode d’intervention SEXTO vise à sensibiliser les élèves ainsi que leurs parents au phénomène du sextage. Ce phénomène étant grandissant chez les jeunes, il est primordial pour tous les partenaires de les sensibiliser et de les familiariser aux conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles, sociales et légales du sextage», indiquent les services policiers participants au projet par voie de communiqué.