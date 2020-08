Le projet Symbiocité à La Prairie remporte un prix

Le projet domiciliaire Symbiocité élaboré par l’entreprise Développements Montarville a été honoré par l’Association de la construction de Québec (ACQ).

Cette dernière lui a remis un prix construire lors de la soirée virtuelle portant le même nom, le 27 août, dans la catégorie logements abordables.

L’ACQ souligne l’emplacement du projet en nature et près d’axes routiers importants, la qualité des constructions incluant la fenestration, les hauts plafonds et balcons donnant une vue sur le parc de conservation du Grand boisé, ainsi que les commodités comme l’ascenseur, le stationnement, la piscine chauffée et les services à proximité.