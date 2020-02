Le quartier Symbiocité à La Prairie desservi par autobus

Une nouvelle ligne d’autobus, la 25, desservira le quartier Symbiocité, à La Prairie, à compter du 9 mars. C’est ce qu’a annoncé exo le 19 février.

L’absence de transport collectif dans le quartier est au cœur des préoccupations de ses résidents depuis déjà quelques mois. Jusqu’à maintenant, les citoyens devaient réserver un taxibus à une des six cases horaires disponibles en direction du stationnement La Prairie le matin et faire de même le soir dans l’autre direction.

Le maire Donat Serres avait affirmé le 5 février qu’une annonce serait faite prochainement.

Dans son communiqué, exo indique que le service de taxibus ne répond «plus aux besoins de mobilité de ce secteur en expansion».

Dès le 9 mars, les résidents pourront se rendre à l’un des cinq arrêts que compte le secteur et embarquer dans l’autobus qui les conduira au terminus La Prairie. En dehors des périodes de pointe et la fin de semaine, le service de taxibus sur appel continuera à assurer la liaison entre Symbiocité et le terminus.

«Le service de la nouvelle ligne d’autobus 25 sera évalué au cours des prochains mois afin d’assurer son arrimage optimal aux besoins en transport collectif des habitants de Symbiocité, un quartier en pleine transformation», écrit exo.

«L’arrivée de ce nouveau service, qui va bonifier l’offre de transport collectif dans le quartier Symbiocité, répond parfaitement aux besoins exprimés par nos concitoyens, indique Donat Serres. Investir dans la mobilité durable et dans l’interconnectivité du réseau est au cœur de nos préoccupations.»