Le Ram 1500 Classic pourrait rester plus longtemps que prévu

Article par Guillaume Rivard

Bonne nouvelle pour les consommateurs à la recherche d’une camionnette pleine grandeur qui a fait ses preuves et dont le prix demeure abordable : le populaire Ram 1500 Classic va continuer à être fabriqué pour une période encore indéterminée.

Le chef de la direction de FCA, Mike Manley, a partagé cette information aux investisseurs lors d’un récent appel-conférence pour discuter des résultats financiers du deuxième trimestre.

Alors que les camionnettes coûtent de plus en plus cher, le constructeur américain a fait un bon pari l’an dernier : il a conservé le modèle de l’ancienne génération, moins dispendieux, aux côtés du tout nouveau Ram 1500 2019 en lui ajoutant l’appellation « Classic » et en le vendant lui aussi comme un 2019.

Si un design et des technologies dernier cri vous importent moins, c’est certainement un bon choix d’acheter un Ram 1500 Classic 2019, qui s’affiche à partir de 34 370 $ (excluant les frais de transport et de préparation ainsi que les rabais offerts), au lieu de payer pour un Ram de nouvelle génération dont le PDSF commence à 43 345 $.

Bien qu’on ne connaisse pas la répartition exacte des ventes du Ram 1500, FCA soutient que la demande pour le modèle Classic est encore forte. D’ailleurs, non seulement la compagnie n’a pas l’intention de l’abandonner, mais il pourrait même recevoir bientôt quelques améliorations. C’est ce qu’a laissé entendre Manley, sans toutefois donner des détails.

Le cas échéant, le Ram 1500 Classic va devenir une offre encore plus intéressante et payante pour les consommateurs.

N’empêche, il faut se demander combien de temps ce petit jeu pourra durer. Rappelons que le Ram 1500 n’est pas le seul camion pleine grandeur à avoir fait peau neuve : c’est la même chose pour les Chevrolet Silverado et GMC Sierra. De plus, une nouvelle mouture du Ford F-150 est attendue pour 2021. Idem pour le Toyota Tundra.

Un Ram 1500 Classic « modernisé » et amélioré ne sera sans doute commercialisé qu’au cours de l’année-modèle 2020.