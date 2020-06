Le RécréoParc annonce l’ouverture de sa plage

Alors que le gouvernement a donné le feu vert à l’ouverture des plages à compter du 22 juin, le RécréoParc annonce que la sienne sera de nouveau accessible à compter du 26 juin.

À LIRE AUSSI: La camping du RécréoParc prêt à accueillir des visiteurs

Plusieurs nouveautés seront ajoutées aux installations. Un DJ sera présent les samedis et dimanches, il y aura une nouvelle concession alimentaire et une terrasse est maintenant aménagée pour que les visiteurs puissent y boire et y manger.

La plage est gratuite pour les résidents de Sainte-Catherine, de Delson et, à compter de cet été, de Candiac. Les accès et passeports pour la saison peuvent être achetés en ligne dès maintenant.

À LIRE AUSSI: La terrasse du RécréoParc construite à l’émission Maître du chantier