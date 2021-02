Le RécréoParc réservé aux Saintes-Catherinois pendant une partie de la relâche

La Ville de Sainte-Catherine fait savoir que le RécréoParc sera réservé exclusivement à ses résidents pendant une partie de la relâche scolaire, soit du lundi 1er au vendredi 5 mars. Une preuve de résidence sera demandée pour accéder au site.

La location de patins, raquettes et tubes à neige demeure gratuite pour les citoyens de Sainte-Catherine, ajoute-t-elle par voie de communiqué.

Autrement, les visiteurs des villes avoisinantes auront accès au parc les samedis et dimanches 27 et 28 février et 6 et 7 mars. durant la semaine de relâche.

Invitée à expliquer les raisons ayant mené à cette décision, la mairesse de Sainte-Catherine Jocelyne Bates a évoqué «le contexte très particulier de la pandémie qui oblige toutes les Villes à réduire les capacités d’accueil de leurs infrastructures municipales».

«Devant le succès plus que fracassant des nouvelles infrastructures hivernales du RécréoParc», dont la pente à glisser, l’anneau de glace et les sentiers de raquettes, «le conseil municipal souhaitaient que ses citoyens y trouvent aussi leur place en leur assurant un accès privilégié les cinq jours de la semaine de la relâche. Les familles pourront elles aussi profiter d’activités en plein air gratuites sur ce site enchanteur», souligne-t-elle.

À sa première fin de semaine d’ouverture, l’événement les Rendez-vous polaires du RécréoParc a rejoint environ 2 000 visiteurs de la Rive-Sud et de Montréal.

Horaire du site

1er au 5 mars – Réservé aux résidents de Sainte-Catherine

Accès au site : 9 h à 19 h

Centre de location & bâtiment sanitaire : 12 h à 17 h

27 et 28 février ainsi que les 6 et 7 mars – ouvert à tous

Accès au site : 9 h à 19 h

Centre de location & bâtiment sanitaire : 10 h – 17 h