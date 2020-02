Le Reflet cherche pour vous : les trottoirs et rues sont-ils adéquatement déneigés à Saint-Constant ?

À la suite des tempêtes du 7 et 10 février qui ont laissé plus d’une quarantaine de centimètres de neige sur le sol, des lecteurs ont écrit au Reflet se plaignant que des trottoirs et des rues n’avaient pas été déneigés à Saint-Constant. Est-ce que la Ville, qui est en charge des opérations pour un premier hiver, a fait face à un problème particulier?

Non, répond-t-elle.

«Nous n’avons pas eu d’enjeux, outre l’énorme quantité de neige tombée dans un très court laps de temps. Nos équipes étaient prêtes, mais il faut comprendre que la priorité est toujours donnée au dégagement des grandes artères principales du secteur urbain», rapporte Manon Mainville, directrice des communications de la Ville de Saint-Constant.

«Il se peut que les gens aient eu l’impression que les trottoirs n’avaient pas été dégagés, mais tout le territoire a été fait le plus rapidement possible», enchaîne-t-elle.

La Ville affirme qu’elle est très satisfaite du travail effectué par ses équipes, mais convient que «ce serait faux de dire qu’il n’y a pas de place à l’amélioration».

«Nous nous efforçons de toujours améliorer nos processus et le déneigement ne fait pas exception», conclut Mme Mainville.

Délais

Un résident du secteur des M a écrit à plusieurs reprises au Reflet, le 10 février, puisqu’aucune déneigeuse n’était passée pour dégager sa rue.

«Finalement déneigée à 16h15! C’est un peu long comme service, non?», a-t-il questionné dans son dernier message.

Une autre citoyenne a aussi alerté le journal quant aux trottoirs de la rue Saint-Pierre qui n’étaient pas déblayés.

«Depuis vendredi que les trottoirs sont encore plein de neige?» a-t-elle demandé, le 10 février. La lectrice a indiqué au Journal qu’ils avaient été dégagés le soir même, vers 23h.