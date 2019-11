Le restaurant El Cactus à Châteauguay ne fermera pas boutique

Le restaurant de gastronomie mexicaine El Cactus situé à Châteauguay ne fermera finalement pas boutique.

L’ancien propriétaire Steve Geneau a vendu son restaurant à des restaurateurs d’expérience. Les acquéreurs ont l’intention de faire des travaux intérieurs dans la véranda pour qu’elle puisse accueillir 16 nouveaux visiteurs à l’année. L’aménagement d’une aire d’attente à l’extérieur est aussi dans les plans.

« Une des employés de Steve venait souvent dans mon restaurant. Elle me parlait souvent du Cactus. Elle nous a approché en disant qu’il fermait. Je trouvais ça dommage parce que c’est un restaurant avec une bonne réputation. J’ai approché Steve avec beaucoup d’intérêt parce que je savais que c’était une bonne place », raconte Brice Hurteau qui prendra la relève au El Cactus avec sa conjointe Mélina Trudeau. Le couple est de Candiac. Il est aussi propriétaire du restaurant La Réserve à Candiac, le Catch à Saint-Bruno-de-Montarville et le Tomahawk à Delson. Les deux veulent garder le même cachet du restaurant mexicain. M. Hurteau est dans le domaine depuis 20 ans et Mlle Trudeau, depuis 15 ans.

Cuisine 100% identique

«Les gens se demandent si ça va être authentique; la réponse est oui. On garde le même menu, la même équipe et surtout en cuisine. La mère de la conjointe de Steve restera pour cuisiner ses recettes. C’est elle qui a toutes les recettes authentiques mexicaines, dit Brice Hurteau. On veut garder la flamme mexicaine dans le restaurant », assure-t-il. Ce lieu sera ouvert à l’année, mais pendant les deux premières semaines de janvier, l’endroit sera fermé. M. Hurteau et Mlle Trudeau deviennent officiellement propriétaires le 1er décembre. Les 12 employés actuels garderont leur poste.

«Moi j’étais prêt à fermer parce que justement je n’avais pas trouvé quelqu’un qui était à la hauteur. Quand ils m’ont approché, j’ai vu qu’ils étaient plus haut que nous et là j’avais le feu vert et la confiance qu’ils étaient vraiment pour apporter plus ce que nous on faisait, indique Steve Geneau, ancien propriétaire et créateur de la bannière du restaurant El Cactus. On est prêt à passer le flambeau », dit-il.

Ses autres projets sont mis de côté pour qu’il puisse se concentre sur le transfert de son restaurant.

« Depuis le 1er novembre, je suis ici à temps plein avec Steve pour montrer aux clients qu’on est là. On est une équipe, on se tient la main et on fait ça en douceur. […] Les gens sont contents quand ils voient Steve qui nous fait confiance. Ça rassure le client », soutient Mélina Trudeau.

Le El Cactus peut accueillir 50 personnes à l’intérieur et 40 sur la terrasse extérieure.