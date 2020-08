Le retour du baseball en sport-études au Collège Charles-Lemoyne ?

Le Collège Charles-Lemoyne (CCL) à Sainte-Catherine a cessé d’offrir un programme sport-études au baseball au milieu des années 2000. La construction à venir d’un complexe de baseball à Saint-Constant, dont un terrain qui sera accessible à l’année grâce à un dôme, le fera-t-il revivre?

C’est une possibilité qu’a évoquée le directeur général de Baseball Québec, Maxime Lamarche, présent lors de l’annonce à Saint-Constant. Il a mentionné que l’école la plus près qui dispense un programme spécialisé en baseball est celle de De Mortagne à Boucherville. Or, ce n’est pas suffisant.

«La Rive-Sud est la deuxième plus grande région au Québec en termes de nombre de joueurs, soit plus de 5 000», a-t-il soutenu.

Établir un programme sport-études leur permettrait de «concilier le sport et les études à l’année et rêver de se rendre plus loin dans le baseball», a-t-il.

La réponse ?

Contacté à ce sujet, le directeur général du CCL, David Boyles, n’a pas caché l’intérêt de la part de son institution, mais qu’il y a cependant loin de la coupe aux lèvres.

«On n’a entrepris aucuns pourparlers avec Baseball Québec ni la Ville», a-t-il dit, laissant savoir que le directeur des sports du CCL était à la conférence de presse.

«On voit cependant le projet de façon très positive parce qu’on veut être un leader en sport sur la Rive-Sud et au Québec, a admis M. Boyles. On va définitivement considérer cette option.»

Le Collège Charles-Lemoyne a développé au fil des ans de bons talents au baseball, dont celui d’Alex Agostino, aujourd’hui dépisteur pour les Phillies de Philadelphie.

«J’ai déjà hâte de venir pour le premier playball», a conclu M. Lamarche en souriant.

Avec la collaboration de Katherine Harvey-Pinard