Le Rezvani Tank grimpe à 1000 chevaux pour 2020

Article par Guillaume Rivard

Il y a des Wrangler modifiés, comme ceux que l’on voit au Salon de la SEMA ou encore au Moab Easter Jeep Safari chaque année, puis il y a le Rezvani Tank 2020.

Le nom vous dit quelque chose? C’est en fait la deuxième génération d’un concept de VUS absolument redoutable né en 2017. Encore une fois, il se base sur un Jeep Wrangler, mais au lieu de l’ancien modèle JK, on parle plutôt ici du tout nouveau JL.

Toutes les options de moteur ont été reconduites, soit le V6 de 3,6 litres, le V6 EcoDiesel de 3,0 litres et le V8 HEMI de 6,4 litres, ce dernier étant poussé à 500 chevaux.

Rezvani a quand même fait un méchant gros ajout. Vous vous souvenez quand FCA a dit que produire un Wrangler à moteur Hellcat était techniquement possible mais irréaliste? Eh bien, on a ici un exemple de ce que ça donnerait.

Les clients qui optent pour un modèle Tank X haut de gamme à 349 000 $US (environ 465 000 $) profitent non seulement du V8 suralimenté de 6,2 litres de la Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye, mais aussi d’une puissance accrue de 203 chevaux, pour un total de 1 000. Incroyable, n’est-ce pas?

Malheureusement, la compagnie ne donne pas de chiffres concernant les performances et les capacités de ce monstre.

Le Rezvani Tank de base arbore des pneus tout-terrain de 37 pouces et une suspension relevée de quatre pouces comprenant des amortisseurs Fox. Une suspension relevée de six pouces et des amortisseurs à réservoir externe figurent en option. Des essieux plus costauds, des différentiels verrouillables et des freins de plus gros calibre avec étriers à huit pistons font aussi partie du menu.

Bien sûr, le design modernisé du Tank retient lui aussi l’attention. Si les portières et les poignées sont plus conventionnelles qu’avant, la silhouette est encore plus carrée et le toit est aplati. L’habitacle suit l’évolution du nouveau Wrangler (parmi les 10 meilleurs intérieurs de voitures en 2019 selon WardsAuto) et plusieurs modèles de sièges sont disponibles, comme ceux qui font penser aux abdominaux taillés au couteau d’un accro du gym.

Enfin, on ne peut passer sous silence les nombreux gadgets offerts. En version Military, le Rezvani Tank 2020 possède des vitres et portières antiballes, une protection contre les explosions, un réservoir d’essence autoscellant, des pneus anticrevaison, des feux stroboscopiques et des sirènes. D’autre part, l’écran de fumée, le système de vision nocturne, les caméras thermiques, les poignées de portes électrifiées, les masques à gaz et la protection contre les impulsions électromagnétiques feraient le bonheur de James Bond.

Ça vous intéresse? Si oui, un dépôt de 35 000 $US est requis pour amorcer la fabrication de votre Tank, un processus qui peut prendre environ 12 semaines selon les options choisies.