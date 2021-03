Le Salon du livre de Roussillon se tiendra virtuellement

Les auteurs Priska Poirier et Simon Boulerice sont les ambassadeurs du 3e Salon du livre de Roussillon, qui se tiendra exceptionnellement cette année dans une formule 100% virtuelle, du 22 au 25 avril, sous la thématique Dans le confort de votre salon.

Toutes les activités seront offertes gratuitement aux citoyens sur le nouveau site Web de l’évènement.

Le Salon du livre de Roussillon est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de Roussillon dans le cadre de l’Entente de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications. Il bénéficie également de la Caisse populaire de La Prairie, la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie, la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon, la Caisse Desjardins de Châteauguay, les Librairies Boyer, Gravité Média et le Groupe Sema Média.

Aperçu de la programmation

-Rencontres et lectures pour mieux connaître des auteurs, dont Louise Tremblay d’Essiambre, Simon Boulerice, Ugo Monticone, ainsi que des auteurs locaux;

-Conférences sur des sujets variés, dont l’histoire de la musique rap avec Félix B. Desfossés, l’état du Québec en 2021 avec l’Institut du Nouveau Monde et Stéphane Garneau, ainsi que la réalité des parents dans un monde d’écrans avec Catalina Briceño;

-Tête-à-tête virtuel exclusif avec des auteurs dans son salon;

-Ateliers numériques pour créer son aventure interactive ou son fanzine avec Techno Culture Club;

-Casques de réalité virtuelle disponibles sur réservation pour se plonger dans l’univers du numérique.

(MRC de Roussillon)