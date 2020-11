Le Sentier de la découverte à Candiac bientôt prêt, mais pas ouvert

Plusieurs citoyens se baladent déjà sur le Sentier de la découverte, bordant la rivière de la Tortue sur 2 km à Candiac, puisqu’il semble terminé et est accessible par certaines entrées. Toutefois, celui-ci n’est pas encore ouvert à la population, avise la Ville.

Une inauguration officielle des installations aura lieu au printemps. Certains éléments pour les compléter ne sont pas encore en place.

«Une famille signalétique comprenant des panneaux d’interprétation et de cartographie, ainsi que des bornes kilométriques seront ajoutées d’ici le printemps», fait savoir Jacinthe Lauzon, directrice des communications à Candiac.

Quant aux coûts, Mme Lauzon ne peut confirmer la totalité de ceux-ci pour la réalisation du projet inachevé, mais dit estimer que le budget de 3,6 M$, incluant une subvention de 2,3 M$ de la Communauté métropolitaine de Montréal, sera respecté.

Accès

Robert McDonald, un citoyen de la place Mercier, à proximité d’un accès au Sentier, a fait parvenir au Reflet une lettre qu’il a également adressée à la Ville.

Bien qu’il adore l’idée de l’installation, M. McDonald déplore qu’elle ne débouche pas sur le boulevard Marie-Victorin. Lors de sa première balade, il s’est buté à un barrage de fortune, car le Sentier se termine sur des terrains privés.

«Ça gâche tout, ces quelques mètres de chemin privé interdit! Ce n’est ni raisonnable ni réaliste d’empêcher les gens de passer, que ce soit du point de vue de l’urbanisme, ou tout simplement d’un point de vue social. Ça fait un sentier qui finit en cul-de-sac», dit-il.

Mme Lauzon indique quant à elle qu’il n’est pas prévu de pouvoir accéder au sentier en provenance du boulevard Marie-Victorin étant donné que la voie de circulation menant au boulevard dont le citoyen fait référence est effectivement du domaine privé. Elle précise cependant que la Ville a prévu quatre entrées, à partir du chemin Saint-François-Xavier et de la rue Marseille, où il y aura des stationnements, et des rues Mermoz et Maisonneuve.

M. McDonald estime que cette configuration prive des marcheurs d’accéder aux commerces du côté de Delson.

«Pour la Ville, ce sentier en cul-de-sac devient encore une affaire conçue en fonction des automobilistes, qui ne fait que décourager et contraindre le déplacement actif», affirme-t-il.

Le Candiacois aurait aimé que le Sentier permette aux citoyens d’aller faire leurs emplettes sur le boulevard Marie-Victorin à pied.

«C’est irréaliste, en plus. Ça fait fi de la nature humaine. Les gens ne voudront pas faire un détour de deux kilomètres pour entrer ou sortir aux points d’accès officiels. À moins de monter la garde 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, il va y en avoir qui vont continuer d’emprunter ce petit bout de chemin qui relie le sentier au boulevard», avance-t-il également.