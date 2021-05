Le sentier longeant la rivière de la Tortue à Candiac maintenant accessible

Les amateurs de balades au bord de l’eau peuvent officiellement longer la rivière de la Tortue à pied sur le Sentier de la découverte aménagé à cet effet. La Ville de Candiac annonce le 21 mai qu’après plusieurs mois, les travaux sont terminés.

La Municipalité prévoit un événement afin de célébrer la réalisation de ce projet pour lequel le budget s’élève à 3,6 M$, dès que la situation entourant la pandémie le permettra. Une inauguration officielle en présence de partenaires et du conseil municipal est prévue «dans les prochains mois», peut-on lire dans un communiqué.

Le maire de Candiac Normand Dyotte partage sa fierté.

«Avec le soutien de nos partenaires, nous avons posé un geste concret supplémentaire pour la protection de notre environnement, pour la valorisation de nos richesses naturelles et pour redonner les berges à la population», exprime-t-il.

M. Dyotte estime que le sentier «offrira aux citoyens une activité récréative en rive tout en protégeant la biodiversité de ce milieu naturel».

Par ailleurs, la Ville en appelle au civisme des marcheurs et «insiste sur l’importance de respecter les règlements en vigueur et de ne pas endommager les infrastructures municipales et la végétation».

Des poubelles ont notamment été installées à chaque entrée du sentier pour en assurer la propreté ainsi que celle du mobilier.

Accès

Les citoyens sont invités à emprunter seulement les sentiers désignés. Des stationnements se trouvent au parc Saint-François-Xavier, ainsi qu’au rond-point de la rue Marseille. Des sentiers d’accès ont aussi été aménagés à partir des rue de Maisonneuve, du Maroc et Mermoz, précise la Ville.

Toutefois, «les citoyens sont invités à respecter la quiétude des habitants limitrophes en empruntant exclusivement les accès prévus dans ce sens», avise-t-elle.

Rappelons que bien que plusieurs marcheurs s’y baladaient, le sentier n’était pas officiellement ouvert avant la date du 21 mai.

