Le service 211 est maintenant disponible partout au Québec

Le 211, qui réfère et informe les citoyens sur les programmes et services sociocommunautaires de leur région, est maintenant accessible partout au Québec. Grâce à ce déploiement, les 40 % de Québécois qui n’avaient pas encore accès au service pourront désormais appeler au 211 pour trouver les ressources près de chez eux.

L’ajout au répertoire des organismes des nouveaux territoires desservis a été fait pour répondre en premier lieu aux besoins jugés prioritaires que sont l’aide alimentaire et matérielle, le soutien au logement et à la recherche d’emploi, l’aide en santé mentale et les services gouvernementaux. Les autres organismes seront ajoutés d’ici le 31 mars 2021.

Notons que le 211 est un service téléphonique d’information et de référence vers près de 10 000 ressources sociocommunautaires, accessible 7 jours sur 7, gratuit, confidentiel et disponible en 200 langues grâce à un service d’interprète. Il est également un service de clavardage disponible partout au Québec. On peut y accéder au http://www.211quebecregions.ca.