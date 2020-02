Le service de train sur la ligne Candiac annulé pour le reste de la journée

Exo informe qu’aucun train ne circulera sur la ligne Candiac pour le reste de la journée.

C’est donc dire qu’au retour du travail, les usagers devront se rabattre sur le service d’autobus alternatif déployé par exo qui fait la liaison entre le terminus Mansfield, au centre-ville de Montréal, et les gares de Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine. Les départs par autobus s’effectueront selon l’horaire habituel des trains. Le temps de trajet sera de 25 à 55 minutes, selon le point d’embarquement et l’heure de départ, précise Exo.

Les titres Trains sont acceptés à bord des autobus de la STM avec une connexion aux gares LaSalle et Du Canal, sur l’île de Montréal. Ils sont aussi valides exceptionnellement aux stations de métro Lucien-L’Allier, Bonaventure, Vendôme, Angrignon et Lionel-Groulx.

Une manifestation des Mohawks perturbe le service sur la ligne Candiac depuis 6h30 en ce 10 février.